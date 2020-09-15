Потерянные звезды, или Как бишкекчане пытаются вернуть городу планетарий

На протяжении трех лет инициативная группа горожан борется за сохранение и восстановление Бишкекского планетария. Чтобы привлечь внимание к судьбе объекта, они организуют разного рода акции, создали страницу в Facebook, а в прошлом году вместе с ОФ «Наше Право» подали в суд на ФУГИ по факту незаконной приватизации здания и территории планетария в 1995 году.

Один из активистов, городской планировщик Атай Самыйбек рассказал 24.kg, что идея восстановить планетарий появилась случайно.

«На одной из встреч с друзьями зашел разговор о звездах, а потом о планетариях. Выяснилось, что все из нас хоть раз посещали их в разных странах», — отметил он.

Кто-то вспомнил встречу с туристами из Германии, которые показали книгу про архитектурное наследие Бишкека и спросили, где в столице находится планетарий, о котором в ней написано. Атай Самыйбек

От звезд к дискотеке и заброшенности

Когда-то в здании планетария проходило множество мероприятий: показы фильмов и мультфильмов, научные лекции, семинары и кружки, читались лекции-сеансы по астрономии, физике, космонавтике, наукам о Земле, научному атеизму. Посещение планетария даже входило в школьную программу.

Планетарий во Фрунзе открыли в 1974 году. В здании, построенном по проекту архитектора Александра Голованева, было два зала: звездный (рассчитанный на 60 человек) и кинозал (на 120 человек). Оборудование для объекта привезли из Германской Демократической Республики (ГДР).

Активисты стали изучать, почему Бишкекский планетарий стоит в заброшенном состоянии и кому вообще принадлежит здание.

В 1995-м здание было приватизировано ОсОО «Полярная звезда», после этого было несколько перепродаж. Сейчас он в частной собственности и много лет стоит закрытый.

Атай Самыйбек отметил, что в этом договоре собственники оговаривали, что планетарий будет работать как научно-популярное пространство.

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«Но де-факто оказалось все по-другому. Там был ночной клуб, кафе, здание неоднократно перепродавалось. Несколько лет назад его владельцем стал сын экс-спикера Чыныбая Турсунбекова. Насколько нам известно, на этом месте они хотели построить гостиницу под мировым брендом. Но по многим параметрам строительство там отеля будет не самым хорошим решением с точки зрения городского планирования. Здание планетария находится рядом с охранной зоной, где любое крупное строительство запрещено», — отметил он.

Кстати, Чыныбай Турсунбеков говорил в интервью 24.kg, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

«Мы совместно с общественным фондом «Наше право» подали в суд. Но не против нынешних владельцев здания, а против незаконной приватизации Фондом госимущества. Социальные и научно—просветительские объекты не попадали под приватизацию», — отметил Атай Самыйбек.

Городской планировщик также недоумевает, почему здание планетария в свое время вывели из реестра архитектурных памятников.

«Если экспертиза покажет, что здание возможно восстановить, это необходимо сделать. Это история города, его архитектурное наследие. Кроме того, Бишкеку крайне необходимы социально-образовательные пространства. И планетарий — одно из них», — сказал он.

Атай Самыйбек добавляет, что если активистам удастся выиграть суд, вернуть планетарий городу, то его дальнейшая судьба должна решаться на общественных городских слушаниях.

А горожан это не касается

Представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова отметила, что первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан не нарушены.

«Но в Кыргызстане вообще-то народ считается властью, и народ дал право управлять своим добром государству, муниципалитету», — отметила она.

А теперь мы, получается, никто и звать никак, что хотят, то и делают? Имущество продают, и мнение народа не спрашивают. Светлана Антропова

«А когда в суде заявляешь о нарушениях, говорят: а вас каким боком касается? Но разве планетарий не касается горожан? Многие помнят, какие были интересные лекции в планетарии. Но почему вдруг это перестало быть нашими интересами? Мы обратились в городской суд. Мы считаем, что распоряжение о приватизации было незаконным», — добавила она.

Светлана Антропова добавила, что если суд встанет на сторону горожан и признает приватизацию незаконной, то собственники могут потребовать, чтобы им вернули потраченные ими средства на покупку.

Суд второй инстанции должен рассматривать это дело в среду, 16 сентября. Если и он посчитает претензии горожан необоснованными, надежда останется только на Верховный суд.