Коронавирус в Кыргызстане. О странностях в статистике чиновников Минздрава

Чем дольше в Кыргызстане борются с коронавирусом, тем более странными становятся действия чиновников Минздрава. Уже не знаешь, то ли в ведомстве потеряли калькулятор, то ли в преддверии парламентских выборов хотят смоделировать ситуацию, далекую от реальности. Если так пойдет и дальше, то к октябрю чиновники заявят, что никакого COVID-19 в нашей стране и не было. А тысячи граждан болели и многие из них умерли по собственной глупости.

Пневмония не коронавирус

Странности в статистике начались еще в первые дни вспышки коронавируса в Кыргызстане. Медики и эксперты говорили о том, что нужно обращать внимание не только на больных с лабораторно-подтвержденным COVID-19.

Специалисты не раз твердили, что в статистику по коронавирусу нужно включать и случаи внебольничной пневмонии.

Но чиновники упрямо твердили, что это не так. Ведь в этом случае фактов заражения было бы гораздо больше, чем официально сообщалось в первые два месяца эпидемии. В середине июня число случаев коронавируса в стране резко пошло вверх. Одновременно в разы выросло и число обращений в больницы с внебольничной пневмонией. Рос и процент смерти от нее.

К середине июня Нацстатком констатировал, что всего за 6,5 месяца 2020 года от внебольничной пневмонии умерло почти столько же людей, сколько за весь 2019-й. Позже прекратить манипуляции с цифрами и включить больных коронавирусом в статистику призвали и врачи.

«Получается, во время эпидемии коронавируса по всему миру у нас люди умирают от внебольничной пневмонии, которая ранее в таких масштабах не поражала население. Почему у нас ведется эта двойная статистика? А кто учитывает пациентов с пневмонией, которые лежат сейчас по всей стране в больницах, а возможности провести им ПЦР-анализ на СOVID-19 нет? Зачем нужна такая статистика, непонятно», — возмутились представители научно-консультативного комитета.

Только после поднявшейся шумихи Минздрав решил все же объединить статистику по внебольничной пневмонии и коронавирусу. Свою медлительность в ведомстве объяснили тем, что ведут учет по нормативам Всемирной организации здравоохранения. А ВОЗ только в июле выделила два кода коронавируса — подтвержденные лабораторно и клинико-эпидемиологически.

Потерять здоровых

Объединение статистики по коронавирусу и пневмонии показало более реальную картинку происходящего в стране. Правда, открытости действиям чиновников это не добавило. Скорее, наоборот. Исчезли данные, которые помогают анализировать ситуацию и понимать, что происходит на самом деле.

При объединении статистики по коронавирусу и внебольничной пневмонии Минздрав потерял 167 человек.

21 июля данные республиканского штаба и Министерства здравоохранения по числу людей, выздоровевших после заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, разошлись. Штаб сообщил о выздоровлении 14 тысяч 766 человек, а Минздрав — 14 тысяч 609. Такая же ситуация была и 20 июля, когда штаб представил данные о 13 тысячах 109 выздоровевших, а Минздрав отчитался только о 12 тысячах 942.

«Минздрав еще вчера забыл добавить данные о 167 выздоровевших. Сегодня они должны были включить эти цифры в статистику. Ориентироваться нужно на данные республиканского штаба. Когда нам дают первичные цифры, мы перепроверяем, иногда случаются ошибки. Мы попросили Минздрав уточнить данные, куда относятся эти 167 человек, к какой области. Как только получим уточнения, сразу сообщим», — прокомментировали ситуацию 24.kg в штабе.

Ранее Минздрав также давал статистику выздоровевших по регионам, однако после объединения статданных коронавируса и внебольничной пневмонии вновь возникли проблемы. При сложении данных по числу выздоровевших по областям не хватало тех самых 167 человек.

Корреспонденты 24.kg несколько дней пытались «найти» этих людей. Ответа на свои многочисленные запросы так и не получили. А позже Минздрав и вовсе перестал публиковать данные по выздоровевшим в разрезе регионов. Как оказалось, это было только началом в череде ограничений на получение информации, которые выставило ведомство.

После объединения статистики Минздрав без объяснения причин перестал публиковать ряд важных данных.

Так, из статистики исчезла информация о возрасте и регионе умерших людей, разбивка выявленных новых случаев по городам, по возрасту и полу. Прекратили предоставлять данные по количеству проведенных тестов и состоянию больных в стационаре.

Data-эксперты и журналисты неоднократно обращались с устными и письменными запросами в Министерство здравоохранения, написали в ведомство открытое письмо. Но Минздрав просто игнорирует обращение общественности и лишает доступа к информации.

А умершие воскресли

На этой неделе кыргызстанцев ждало очередное новшество от чиновников. После регулярных сообщений СМИ, гражданских активистов и экспертов о высокой смертности от коронавируса Минздрав решил пересмотреть статистику по этому показателю.

В итоге число смертей от коронавируса сократилось на треть.

«Члены комиссии изучили истории пациентов, умерших, предположительно, от COVID-19. Анализ показал, что примерно в 29 процентах (у 437 человек) причиной смерти были не коронавирус и не внебольничная пневмония. Таким образом, уточненное число умерших от COVID-19 и внебольничной пневмонии составляет 1 тысячу 53 человека (было 1 тысяча 490 случаев)», — заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

20 августа странности с данными продолжились. На брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что за последние сутки в Баткене один человек умер от пневмонии. А республиканский штаб сообщил, что летальных случаев не было. Видео выступления замминистра с официального канала правительства тут же удалили, а ошибку объяснили тем, что чиновнику перед брифингом дали не те данные.

Учитывая, что полных данных по заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией в открытом доступе нет, вопросов к Минздраву становится все больше, как и неверия предоставляемым данным. Если пересмотр статистики для успокоения граждан перед выборами продолжится и дальше, то вполне вероятно, что вскоре нас и вовсе попытаются убедить, что пандемия обошла нашу страну стороной.