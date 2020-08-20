В Кыргызстане от внебольничной пневмонии скончался один человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Это 85-летний житель Баткенской области. У него были еще сопутствующие заболевания, несмотря на лечение, пациент скончался», — сказал он.

Всего от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 55 человек.

Напомним, что Минздрав провел анализ причин смерти пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией и пересмотрел статистику по количеству умерших.