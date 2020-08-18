Министерство здравоохранения провело анализ причин смерти пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в конце июля ведомство создало комиссию по изучению причин смертности. До этого анализ не проводился в связи с большой загруженностью медработников.

«Члены комиссии изучили истории пациентов, умерших предположительно от COVID-19. Анализ показал, что примерно в 29 процентах (у 437 человек) причиной смерти были не коронавирус и не внебольничная пневмония. Таким образом, уточненное количество умерших от COVID-19 и внебольничной пневмонии составляет 1 тысяча 53 человека (было 1 тысяча 490 случаев)», — отметил он.

Мадамин Каратаев добавил, что некоторые страны, в частности Великобритания и Испания, также провели аналогичные пересмотры статистики.