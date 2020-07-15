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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В 2020 году от пневмонии умерло почти столько же людей, сколько за прошлый год

В 2019 году от пневмонии умерло 626 человек. Такие данные со ссылкой на Минздрав приводит Национальный статистический комитет.

По данным на 14 июля, в 2020 году от пневмонии уже скончались 497 человек. Это составляет 79 процентов показателя 2019 года.

В Нацстаткоме отмечают, что из-за пневмонии в январе-мае 2020 года умерло 230 человек, или 31 процент в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания. В 2019 году умерли 278 человек (около 34 процентов от случаев смерти от болезней органов дыхания).

Однако в Нацстаткоме пояснили, что в связи с ситуацией, связанной с опасностью распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и объявлением чрезвычайного положения на отдельных территориях Кыргызстана, с 31 марта по 21 мая 2020 года деятельность центров обслуживания населения ГРС была приостановлена. В результате регистрация актов гражданского состояния (рождений, смертей, браков, разводов) не производилась. Это сказалось на снижении показателей естественного движения населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159469/
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