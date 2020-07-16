Врачи требуют прекратить двойные стандарты диагностики СOVID-19

В Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и Министерство здравоохранения направлено обращение Научно-консультативного комитета. Об этом сообщает медиаэксперт Елена Баялинова.

Медики отмечают, что в стране ежедневно регистрируются новые случаи заболевания и смерти от коронавируса и внебольничной пневмонии. «Получается, во время эпидемии коронавируса по всему миру у нас люди умирают от внебольничной пневмонии, которая ранее в таких масштабах не поражала население. Почему у нас ведется эта двойная статистика? А кто учитывает пациентов с пневмонией, которые лежат сейчас по всей стране в больницах, а возможности провести им ПЦР-анализ на СOVID-19 нет? Зачем нужна такая статистика, непонятно», — отмечают они.

В обращении указывается, что такой подход имеет трагические последствия. Потому что один из фундаментальных законов медицины — правильное лечение может быть назначено только при правильно установленном диагнозе.

«Сегодня в условиях официально обьявленной пандемии, как по рекомендациям ВОЗ, так и по протоколам КР, и это уже понимают даже не медики, любой случай пневмонии, схожий по течению и рентгенологическим данным, должен трактоваться именно как СOVID-19, даже при отсутствии лабораторного подтверждения в виде положительного анализа ПЦР», — отмечается в обращении.

Более того, даже при отрицательном ПЦР-результате мы должны думать о СOVID-19 и, соответственно, вести пациента. Это имеет принципиальное значение. Из обращения Научно-консультативного комитета

В то же время, по словам авторов обращения, алгоритмы ведения и лечения пациентов с СOVID-19 и с внебольничной пневмонией кардинально отличаются. В частности, для подтверждения диагноза «пневмония» необходимо проведение рентгенологического, лабораторного (общие и биохимические анализы крови) и ряда других исследований. При СOVID-19 все эти анализы в первый период и при легком течении заболевания делать не рекомендуется, так как информативность их недостаточна.

«Что мы сейчас наблюдаем? Мы видим сейчас повальное назначение рентгенологического и других лабораторных исследований, что совершенно правильно при установлении действительного диагноза внебольничной пневмонии. Но при СOVID-19 в начальном периоде эти исследования малоинформативны и вводят в заблуждение как врачей, так и пациентов. При этом люди в очередях на КТ и лабораторные исследования заражают друг друга, что способствует дальнейшему распространению инфекции в республике, и это неправильно. В то же время доступ к обследованию пациентов СOVID-19 средней тяжести и тяжелого лечения из-за очередей резко затрудняется», — добавляют они.

Эксперты отмечают, что основным правилом лечения при внебольничной пневмонии было и остается, в первую очередь, назначение необходимого антибиотика не позже 4 часов от момента установления диагноза. «При СOVID-19 назначения антибиотиков в первом периоде и при легкой форме заболевания не требуется вообще, но диагноз внебольничной пневмонии вынуждает назначать антибиотики, иначе врачу грозит как минимум штраф. Мы видим опять противоречия, теперь уже в лечении», — отмечают они.

«Что можно сказать об антикоагулянтной терапии при этих двух заболеваниях? До последнего времени во всех мировых руководствах назначение антикоагулянтов не рассматривалось при внебольничной пневмонии как основное лечение, потому что может появиться кровохарканье. При СOVID-19 же антикоагулянтная терапия в показанных случаях является основным лечением», — говорится в тексте.

Медики добавляют, что неправильный подход к диагностике и лечению ведет к быстрому распространению заболевания и осложнениям болезни, в том числе смертельным.

«Вынуждая врачей ставить всем заболевшим диагноз «внебольничная пневмония», который надо лечить по правилам СOVID-19, мы вызываем дисгармонию в клиническом мышлении врача и усиливаем синдром профессионального выгорания, которым страдают сейчас все медработники», — добавляют они.

В обращении отмечается, что непризнание правильного диагноза СOVID-19 в эпидемиологическом понимании приводит к тому, что пациенты и их родственники не соблюдают элементарных правил санэпидрежима, эти пациенты толпами идут в ЦСМ, больницы, диагностические центры, заражая окружающих. И даже умирая, пациенты с мнимой «внебольничной пневмонией» вносят вклад в распространение СOVID-19, так как на похороны приходят сотни людей, не боясь заразиться.

«Есть и многие другие достаточно тяжелые моральные, экономические и другие последствия двойных стандартов, на которых нет времени останавливаться. Но они проявятся позже, и в еще больших масштабах, если ситуация не будет исправлена», — добавляют они.

Специалисты просят Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и Минздрав срочно рассмотреть вопрос о прекращении двойных стандартов диагностики СOVID-19.

«Сегодня всем больным с признаками пневмонии, особенно подтвержденной рентгенологически и/или посредством компьютерной томографии («типичная картина вирусной пневмонии»), должен устанавливаться диагноз СOVID-19, и им необходимо проводить соответствующее лечение (при легкой, средней или тяжелой степени)», — считают они.

Эксперты добавляют, что такой подход даст право врачам на законных основаниях правильно вести диагностику и лечение этих пациентов, что в свою очередь разгрузит как мощности лабораторий и рентген-кабинетов, так и позволит оптимально использовать коечный фонд.

«Результатом этого будет резкое повышение эффективности диагностики и лечения, что позволит снизить смертность и спасти многие жизни граждан Кыргызстана», — отмечают они.