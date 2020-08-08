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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Полпред в Ошской области ушел в отставку. Будет участвовать в выборах

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев написал заявление об отставке. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь полпредства Нуркыз Кадырбек кызы.

По ее словам, Узарбек Жылкыбаев сделал обращение по случаю сложения полномочий. Он отметил, что около четырех лет работал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях.

«Я решил продолжить политическую деятельность в законодательной ветви власти и буду баллотироваться в Жогорку Кенеш», — сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161982/
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