Полпред в Ошской области ушел в отставку. Будет участвовать в выборах

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев написал заявление об отставке. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь полпредства Нуркыз Кадырбек кызы.

По ее словам, Узарбек Жылкыбаев сделал обращение по случаю сложения полномочий. Он отметил, что около четырех лет работал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях.

«Я решил продолжить политическую деятельность в законодательной ветви власти и буду баллотироваться в Жогорку Кенеш», — сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.