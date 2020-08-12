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Общество

В Тюпском районе назначили нового акима Бахтияра Акимбаева

В Тюпском районе Иссык-Кульской области представили вновь назначенного акима Бахтияра Акимбаева. Об этом сообщили в полпредстве региона.

полпредства Иссык-Кульской области
Фото полпредства Иссык-Кульской области. В Тюпском районе назначили нового акима Бахтияра Акимбаева

Приказ о его назначении подписал премьер-министр 10 августа. Бахтияр Акимбаев родился в 1980 году в селе Талды-Суу Тюпского района.

  • С 1997 по 2002 год обучался в Иссык-Кульском государственном университете им Касымалы Тыныстанова;
  • с 2002 по 2003-й — проходил службу в армии;
  • в 2004 году работал в Тюпском айыл окмоту;
  • с 2004 по 2005-й работал в Тюпском райвоенкомате;
  • с 2005 по 2015-й работал в УГКНБ по Иссык-Кульской области;
  • с 2015 по 2020-й был заведующим отделом УГКНБ по Иссык-Кульской области.

Женат, отец четверых детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162271/
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