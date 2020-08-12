В Тюпском районе Иссык-Кульской области представили вновь назначенного акима Бахтияра Акимбаева. Об этом сообщили в полпредстве региона.

Фото полпредства Иссык-Кульской области. В Тюпском районе назначили нового акима Бахтияра Акимбаева

Приказ о его назначении подписал премьер-министр 10 августа. Бахтияр Акимбаев родился в 1980 году в селе Талды-Суу Тюпского района.

С 1997 по 2002 год обучался в Иссык-Кульском государственном университете им Касымалы Тыныстанова;

с 2002 по 2003-й — проходил службу в армии;

в 2004 году работал в Тюпском айыл окмоту;

с 2004 по 2005-й работал в Тюпском райвоенкомате;

с 2005 по 2015-й работал в УГКНБ по Иссык-Кульской области;

с 2015 по 2020-й был заведующим отделом УГКНБ по Иссык-Кульской области.

Женат, отец четверых детей.