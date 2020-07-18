Жить здесь и сейчас. Как пережить горе от гибели близких из-за коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане из-за вспышки коронавируса остается сложной. Соцсети превратились в книги скорби и соболезнований. Сотни людей живут в стрессе и тревоге. Как пережить горе и помочь себе в трудное время, 24.kg рассказала психотерапевт Жанна Караева.

По ее словам, психологи (детские и взрослые), психиатры и психотерапевты усилили свою работу с марта 2020 года, как только ввели карантин и всех кыргызстанцев призвали самоизолироваться. Обращались к специалистам не только состоящие на учете, страдающие психическими расстройствами, но и те, у кого возникло чувство тревоги, паника, другие трудности. Звонков было очень много.

— Как изменилась ситуация спустя несколько месяцев?

— Усугубилась. Настроение ухудшается, тревога нарастает. Сейчас нет ни одного человека, на мой взгляд, которого бы не коснулась сложившаяся ситуация. Сюда нужно включить и детей, подростков, среди которых уже есть случаи суицидов.

Каждая семья находится в состоянии стресса. Болеют и умирают близкие, друзья, знакомые.

Очень много смертей.

Никто не ожидал, что все будет настолько трагично. Есть страх за будущее, паника, незнание, что делать, и так далее.

— Как справиться со своими переживаниями?

— К горю невозможно подготовиться. Человек вроде был здоров, но заболел и умирает в течение недели. Осознать такое невозможно, но такова жизнь.

Что делать? Горевать, прощаться с умершим, сказать, как он был важен, не держать чувства внутри. При этом важно держать себя в реальности, помнить: жизнь — она здесь и сейчас. Мы все находимся в равных условиях и никогда не знаем своего завтра, будущего. До появления коронавируса люди строили какие-то планы, фантазировали, сейчас же понятно как никогда, что есть только сегодня. Нужно открыть глаза и посмотреть на тех, кто рядом с вами.

Если люди для вас дороги, любимы, то говорите им об этом.

Человек, как ни странно, приспосабливается жить в любых условиях. И даже в горе, когда столько трагедий, умудряется найти позитив, поддержать родных и близких, порадоваться простым реальным вещам.

— Сейчас многие поддаются панике, скупают ненужные лекарства, занимаются самолечением. Чем это чревато?

— Человек в панике переключается с реальности, того, что он видит и чувствует, в область мыслей, конструирует в голове страшное, катастрофическое будущее. «А вдруг я заболею и умру?», «А что, если заболеют все мои близкие?» и так далее. Тем временем тело находится в реальности, и мы реагируем страхом на эту страшную картинку в наших мыслях.

Читайте по теме Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцироваала рост цен

При первых признаках заболевания, малейшем недомогании человек бежит закупать лекарства, кислородные концентраторы, делать какие-то капельницы. Поскольку думает, что это может привести к осложнениям и смерти.

По факту же человек просто страдает от тревоги. Поэтому важно успокоить себя, сказать: «Стоп! Я фантазирую, нагнетаю свое состояние». Выполнять рекомендации врачей, они все расписаны и понятны.

— Обращаются ли за психологической помощью медработники?

— Мы работаем с населением. Медики пока еще не обращались. Хотя многие, особенно те, кто работают в обсервации, красной зоне, находятся в сильнейшем стрессе. Условия работы сложные: в СИЗ очень жарко, смены многочасовые, от родных далеко, ежедневно видят болезни, как уходят из жизни пациенты... Конечно, это огромная психологическая и физическая нагрузка.

Читайте по теме Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал

Многие подвержены профессиональному выгоранию. Поэтому так важна поддержка медиков. Они хотят социальной защищенности, переживают о своей безопасности, рассчитывают на бесперебойную поставку средств индивидуальной защиты. В соцсетях многие благодарят врачей, есть за что, им это приятно.

Если медики будут знать, что им гарантированно выплатят зарплату и обещанные надбавки, это тоже поддержит их внутреннее состояние. Ведь они на передовой, а дома у них остались семьи. Если тыл прикрыт, то и на работе врач будет чувствовать себя хорошо.

— Кажется, что кругом только негативные новости. Где черпать позитив?

— Важен баланс. Если и читать, то не всех подряд, а специалистов, ученых, толковых врачей. Сейчас интервью и советы дают все подряд, все стали докторами, делают прогнозы. Удивительно просто! Такого быть не должно.

Можно смотреть сухие статистические данные. Информация не должна быть эмоционально нагруженной, иначе от прочитанного станет только хуже. Если чувствуете эмоциональный накал, что уже на грани, важно остановить себя и переключить внимание на более приятный род деятельности. Займитесь домашними делами, посмотрите кино, приготовьте что-нибудь. Выбор большой.