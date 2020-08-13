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Общество

За счет дерматовенерологии в инфекционной больнице появится 60 новых мест

Здание Республиканского центра дерматовенерологии (РЦД) всегда принадлежало Республиканской клинической инфекционной больнице. Там располагалось два отделения. Об этом 24.kg сообщил главврач РКИБ Гулжигит Аалиев.

Он напомнил, что в ходе реформирования системы здравоохранения в инфекционной больнице сократили койко-места.

«Когда в Бишкеке проживало 500 тысяч населения, в инфекционной больнице было 600 коек, позже их сократили до 400. Освободившиеся здания передали РЦД. Сейчас население столицы выросло в два раза. Число обращающихся к нам и госпитализированных ежегодно растет. Пациентов размещаем в коридорах, ведь отказать мы не можем. Поэтому нам нужны дополнительные места. Последняя эпидситуация это показала», — сказал Гулжигит Аалиев.

В 2000 году в РКИБ поступило 20 тысяч обращений, госпитализаций было примерно 10 тысяч. В 2019-м число обращений достигло уже почти 90 тысяч, а госпитализаций — более 30 тысяч.

Отметим, Минздрав обязал РЦД освободить помещения. Гулжигит Аалиев считает решение правильным. В РКИБ появится 60 дополнительных мест. В случае необходимости там разместят коронавирусных больных.

«Если бы у нас было 600 мест, то не пришлось бы открывать дополнительные отделения в железнодорожной больнице и других учреждениях», — отметил Гулжигит Аалиев.

Службу дерматовенерологии временно разместили в Центре наркологии, но им планируют отдать здание детского отделения Республиканского центра психического здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162403/
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