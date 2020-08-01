Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрит вопрос о восстановлении полномочных представителей альтернативной партии СДПК Сагынбека Абдрахманова. Об этом 24.kg сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

По его словам, на ближайшем заседании вопрос о регистрации будет рассмотрен. Таким образом, число подавших заявки об участии в голосовании остается прежним — 44.

Отметим, 28 июля Верховный суд признал, что Центризбирком незаконно отказал полномочным представителям политорганизации. «Теперь он обязан восстановить их, и наша партия приступила к подготовке к выборам», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск отозвал он сам.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.