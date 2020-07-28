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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Альтернативная СДПК выиграла судебный процесс с ЦИК

Альтернативная СДПК, возглавляемая экс-полпредом Чуйской области Сагынбеком Абдрахмановым, выиграла суд с ЦИК. Об этом 24.kg сообщил сам глава партии.

По его словам, ВС КР признал, что Центризбирком незаконно аннулировал регистрацию полномочных представителей политорганизации. «Теперь ЦИК обязана восстановить их и наша партия приступила к подготовке к выборам», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск отозвал он сам.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160974/
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