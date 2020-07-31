Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест

Сотрудника ГКНБ, фигурирующего в уголовном деле о незаконной продаже радиочастот, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что сотрудник ГКНБ пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также заместителя директора по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и учредителя этой компании Артура Халдарова. Кроме того, в рамках уголовного дела задержан заместитель директора Госкомитета информационных технологий и связи Максат Джылышбаев.