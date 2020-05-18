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Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ

В Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что оба они задержаны 16 мая в рамках уголовного дела о коррупции в Госагентстве связи.

Известно, что задержание производили оперативники ГКНБ.

Напомним, межведомственная следственная группа расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По официальной информации, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153101/
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