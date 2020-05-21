Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержан один из директоров Ala-TV

В Бишкеке задержали директора по стратегии и развитию компании Ala-TV. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Замглавы компании проходит по делу о коррупции в Госагентстве связи.

«Всего по делу задержаны пять человек — экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова, ее заместитель, два сотрудника ГКНБ и замдиректора компании Ala-TV», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее задержали и водворили в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталью Черногубову. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ.