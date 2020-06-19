Замглавы ГКИТС Максата Джылышбаева взяли под стражу

Заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что Максат Джылышбаев взят под стражу до 12 июля. Он является фигурантом уголовного дела по факту незаконной продажи радиочастот.
Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение законодательства переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также заметителя директора по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и учредителя компании «Ала-Тв» Артура Халдарова.