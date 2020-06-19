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Общество
Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Замглавы ГКИТС Максата Джылышбаева взяли под стражу

Заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Максат Джылышбаев взят под стражу до 12 июля. Он является фигурантом уголовного дела по факту незаконной продажи радиочастот.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение законодательства переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также заметителя директора по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и учредителя компании «Ала-Тв» Артура Халдарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156604/
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