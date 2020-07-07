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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще у одного депутата диагностирована пневмония

У депутата парламента Кубанычбека Жумалиева диагностирована пневмония. Информацию 24.kg подтвердили его коллеги.

По их словам, Кубанычбек Жумалиев госпитализирован. Медики оценивают состояние как средне тяжелое.

Отметим, что в больнице с пневмонией находится также нардеп Жылдыз Мусабекова. Еще один парламентарий Бактыбек Турусбеков тоже болен. Он лечится дома.

Накануне от двусторонней пневмонии скончался экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов признал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, что пневмония — следствие заражения COVID-19.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов.

Коронавирусную инфекцию выявили и у работников аппарата ЖК.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 25 сотрудников «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158660/
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