Коронавирус выявлен у депутатов Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, депутаты находятся на домашнем карантине и получают лечение. Болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Коронавирус выявили и у четырех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-анализов продолжается.