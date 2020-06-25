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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус выявлен у депутатов Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева

Коронавирус выявлен у депутатов Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше. 

По их данным, депутаты находятся на домашнем карантине и получают лечение. Болезнь протекает в легкой форме. 

Напомним, что коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Коронавирус выявили и у четырех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-анализов продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157417/
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