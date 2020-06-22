Коронавирус выявлен у пяти депутатов Жогорку Кенеша. Из каких они фракций

Депутатам парламента без характерных симптомов отказано в сдаче бесплатного теста на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Известно, что в минувшие выходные сдали тесты около 70 депутатов. «Оставшимся в спецполиклинике, где они приписаны, сказали, что бесплатно протестируют только тех, у кого есть характерные симптомы коронавируса. У кого нет ни температуры, ни кашля должны сдавать ПЦР-анализ платно», — рассказали в парламенте.

19 июня стало известно, что член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19. Он контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Бейшеналы Нурдинов пришел в парламент 10 июня вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром.

18 июня заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.

Сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов проинформировал, что у нескольких нардепов тест на COVID-19 показал положительный результат. Однако у кого именно, чиновник не уточнил.