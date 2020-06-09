Лидер фракции «Кыргызстан» сдал депутатский мандат

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сдал депутатский мандат. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам нардепа, из партии он не выходит, на выборах-2020 пойдет по списку «Кыргызстана». «Две недели отдохну и приступлю к подготовке к избирательной кампании», — сказал он.

Вместо Алмазбека Баатырбекова в Жогорку Кенеш придет бизнесмен Бейшеналы Нурдинов.

Напомним, накануне Руслан Чойбеков сложил досрочно депутатские полномочия. Мандат получил экс-министр природных ресурсов Замирбек Эсенаманов.

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.