11:21
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Лидер фракции «Кыргызстан» сдал депутатский мандат

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков сдал депутатский мандат. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам нардепа, из партии он не выходит, на выборах-2020 пойдет по списку «Кыргызстана». «Две недели отдохну и приступлю к подготовке к избирательной кампании», — сказал он.

Вместо Алмазбека Баатырбекова в Жогорку Кенеш придет бизнесмен Бейшеналы Нурдинов. 

Напомним,  накануне Руслан Чойбеков сложил досрочно депутатские полномочия.  Мандат получил экс-министр природных ресурсов Замирбек Эсенаманов. 

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155298/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит Канат Исаев
Еще один депутат от фракции «Кыргызстан» сдал мандат
Еще один новый депутат появился в Жогорку Кенеше
Соратник бывшего президента вышел из списка кандидатов в депутаты от СДПК
В парламенте Кыргызстана появился новый депутат
Вместо Осмонбека Артыкбаева в парламент придет соратник бывшего президента
Вместо Аиды Исмаиловой в ЖК придет Айгерим Бейшембаева. В ЦИК объяснили почему
Стало известно, кто придет вместо Аиды Исмаиловой в Жогорку Кенеш
Скандальный мандат. В Бишкекском городском кенеше появился новый депутат
ЦИК не может лишить Омурбека Бабанова мандата из-за отсутствия его заявления
Популярные новости
Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список &laquo;Ата Мекена&raquo; Выборы-2020. Омурбек Текебаев рассказал, кто возглавит список «Ата Мекена»
Расходы на&nbsp;парламент. Народ затягивает пояса, а&nbsp;Жогорку Кенеш живет безбедно Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня
Носите маски! На&nbsp;рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом
Бизнес
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
9 июня, вторник
11:19
Исхак Пирматов напомнил о важности авиабазы «Кант» для безопасности страны Исхак Пирматов напомнил о важности авиабазы «Кант» для...
11:18
Россия отказалась от намерения открыть авиабазу на юге Кыргызстана
11:07
Парламентскую фракцию «Кыргызстан» вновь возглавит Канат Исаев
11:00
В Бишкеке проходит митинг в поддержку Миры Карыбаевой
10:52
Лидер фракции «Кыргызстан» сдал депутатский мандат