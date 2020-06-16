Видео избиения Эмильбека Кимсанова. По факту начали проверку

Представители ГСИН отправились в СИЗО-1 Бишкека, чтобы поговорить с экс-сотрудником Таможенной службы Эмильбеком Кимсановым. Об этом 24.kg сообщили источники в ведомстве.

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Уточняется, что назначена экспертиза по видео, на котором избивают якобы Эмильбека Кимсанова.

«Его адвокат уже удалила публикацию со страницы в Facebook. Возможно, что этот ролик фейковый. Чуть позже станет известно, откуда появилось видео и кто на нем запечатлен», — рассказали редакции.

Также стало известно, что факт зарегистрировали в журнале учета информации (ЖУИ) и начали проверку.

Напомним, адвокат Назгуль Суюнбаева на своей странице в Facebook опубликовала видео, где якобы избивают экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова. По ее словам, она вчера получила доказательство избиения ее подзащитного в СИЗО-1 Бишкека. Однако позже юрист удалила материал со своей страницы.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.

Сейчас Кимсанов содержится в СИЗО-50 в селе Нижний Нооруз Чуйской области.