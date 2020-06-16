Эмильбек Кимсанов опровергает, что Назгуль Суюнбаева является его адвокатом

Распространившая в соцсетях видео избиения экс-сотрудника ГТС Эмильбека Кимсанова Назгуль Суюнбаева никогда не была адвокатом подследственного. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, сам Эмильбек Кимсанов в разговоре с сотрудниками ведомства, которые прибыли в Бишкекский СИЗО-1 с проверкой, заявил, что Назгуль Суюнбаева не его адвокат и с ней он никогда не встречался.

Женщина, представившаяся его юристом, утверждает, что инцидент произошел 3 апреля — в день, когда бывшего таможенника привезли в следственный изолятор после этапирования из ИВС.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.