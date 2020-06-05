Депутата Евгению Строкову упрекают в предоставлении заведомо ложных сведений. Правозащитник Эркина Убышева сообщила на свой странице в Facebook: нардеп в своей биографии указала, что с 2003 по 2007 год работала по проекту «Многоязычное образование» в Ассоциации центров поддержки гражданского общества.

Однако, по словам Эркины Убышевой, в этот период она сама работала директором организации и утверждает, что не помнит ни Евгению Строкову, ни проекта, в котором та якобы была задействована.

«В одном из последних интервью вы назвали НПО, получающие западное финансирование, «иностранными агентами». Так вот, если вы работали в АЦПГО, вы, как иностранный агент, признайтесь, на какую именно страну работали и какую подрывную деятельность вели... Верните заработную плату за пять лет работы в АЦПГО, передадим Детскому хоспису в качестве пожертвований. А если нет, то извинитесь перед нами, избирателями, за заведомо ложную информацию в своей биографии», — пишет Эркина Убышева.

Евгения Строкова в комментарии 24.kg заявила, что тоже не помнит Эркину Убышеву, и уверяет: никакой ложной информации она о себе не предоставляла. Она действительно работала в АЦПГО и даже курировала один из проектов «Тиль-Диль». «Но потом я ушла оттуда и посвятила себя полностью преподавательской деятельности. У меня есть все сертификаты, что я была в составе этой организации. Меня сейчас все критикуют, что я поддерживаю поправку в закон об НКО, обязывающую открыть их свои источники поступления средств, но я считаю, что права в своей позиции. Если нечего скрывать, пусть демонстрируют, откуда деньги», — сказала Евгения Строкова.

Однако депутат призналась, что не помнит, где ее сертификаты. Но пообещала их найти и представить общественности в качестве доказательств.

Накануне на пленарном заседании Евгения Строкова потребовала немедленно принять в двух чтениях скандальную поправку в закон об НКО.

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции на тему «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены, их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.