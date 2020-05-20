11:59
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вещевые рынки в Бишкеке начнут работу 25 мая

Вещевые рынки в Бишкеке начнут работу 25 мая. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, администрации рынков должны обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции в 1,5-2 метра, а также провести работу по недопущению стихийной торговли, в том числе между проходами.

С 25 мая, напомним, заработают точки общественного питания, в том числе летние кафе и рестораны с количеством посадочных мест не более 50. Фуд-корты в торгово-развлекательных центрах пока останутся закрытыми.

Бишкекчане с 25 мая смогут посещать театры, музеи, выставочные залы и галереи, а также библиотеки и культурно-просветительские заведения.

Азиз Алымкулов добавил, что на территории Бишкека продолжает действовать карантин и обратился с просьбой к горожанам соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе масочно-перчаточного режима в общественных местах.

Напомним, ранее республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане с 1 июня планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. 

В столице с 21 мая откроются крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153319/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека опасается запускать общественный транспорт. Могут перенести дату
1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина оштрафовали 36 человек
В Ленинском районе обнаружили чайхану с большим числом посетителей
В Чуйской области 300 человек находятся на обсервации
Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
В Иссык-Кульскую область можно въехать только через один пункт пропуска
Некоторые кафе возобновили работу, несмотря на запрет. Владельцев привлекут
Без соблюдения дистанции. Два часа приходится стоять в очереди в Ошский ЦСМ № 1
В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Бизнес
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
20 мая, среда
11:49
Вещевые рынки в Бишкеке начнут работу 25 мая Вещевые рынки в Бишкеке начнут работу 25 мая
11:46
В Бишкеке пьяный водитель врезался в патрульную машину. Три человека пострадали
11:27
Тестирование «Алтын Тамга» пройдет в режиме реального времени
11:10
Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе
11:03
Загрязняет воздух. Депутат просит модернизировать Кантский цементный завод