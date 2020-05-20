Вещевые рынки в Бишкеке начнут работу 25 мая. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, администрации рынков должны обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции в 1,5-2 метра, а также провести работу по недопущению стихийной торговли, в том числе между проходами.

С 25 мая, напомним, заработают точки общественного питания, в том числе летние кафе и рестораны с количеством посадочных мест не более 50. Фуд-корты в торгово-развлекательных центрах пока останутся закрытыми.

Бишкекчане с 25 мая смогут посещать театры, музеи, выставочные залы и галереи, а также библиотеки и культурно-просветительские заведения.

Азиз Алымкулов добавил, что на территории Бишкека продолжает действовать карантин и обратился с просьбой к горожанам соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе масочно-перчаточного режима в общественных местах.

Напомним, ранее республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане с 1 июня планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В столице с 21 мая откроются крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт.