В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут

В Кыргызстане торговые центры начнут работать с 21 мая. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, торговым центрам разрешат работать не полностью.

«Фуд-корты и детские развлекательные зоны внутри ТРЦ должны быть закрыты», — сказал чиновник.

Кубатбек Боронов отметил, что 21 мая также откроют вещевые, автомобильные и скотные рынки, магазины. Гостиницы начнут работу без бассейнов и спортивных залов внутри. Сауны и большие бани пока открывать не будут.