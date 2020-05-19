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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Общественный транспорт в Бишкеке начнет работать с 25 мая

В Бишкеке с 25 мая начнет работать общественный транспорт. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, все пассажиры должны строго соблюдать санитарные нормы, дистанцию и надевать маски. На линии выйдут автобусы и троллейбусы.

Центры обслуживания населения начнут также работать с 21 мая, как и точки по ремонту обуви, сборке и ремонту мебели, ремонту часов. «Откроются и центры обслуживания для регистрации и перерегистрации транспортных средств», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153232/
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