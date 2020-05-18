Ведут себя как дикари. В Минздраве прокомментировали бунт в обсервации

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев подтвердил 24.kg, что обстановка в обсервации на бывшей американской базе «Ганси» остается напряженной.

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По его словам, прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы продолжают митинговать, отказываются подчиняться требованиям медиков. «Ведут себя как дикари. Штаб будет решать вопрос с ними. Всех зараженных сегодня же вывезем в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. С остальными будем решать вопрос, чтобы отпустить на домашний карантин. За сутки выявлено среди них еще 43 случая. А все почему? Потому что они не соблюдают правила, не слушают врачей. Это недопустимо», — отметил Нурболот Усенбаев.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. В четверг в больницу положили маму с ребенком. Они также приехали из Соль-Илецка. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных.