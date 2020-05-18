Все новые случаи заражения COVID-19 выявлены среди содержащихся в обсервации

Все новые случаи заражения коронавирусом выявлены среди людей, содержащихся в обсервации. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, все прибывшие из-за рубежа граждане помещаются в обсерватор до тех пор, пока у них не возьмут ПЦР-анализы. В этот момент их также анкетируют.

«Если ПЦР-анализы отрицательные, их помещают под домашний карантин, если у них есть условия. Каждому устанавливается приложение. Граждан, у которых нет определенных условий, оставляют в обсерваторе. После инкубационного периода мы берем повторные ПЦР-анализы, после второго отрицательного показателя люди возвращаются к обычному режиму. Все новые зараженные лица находились в обсерваторе. У прибывших из Соль-Илецка было решено взять повторные ПЦР-анализы, потому что их доставляли на автобусах», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 216 случаев заражения COVID-19.