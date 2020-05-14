Прибывших из Соль-Илецка маму с ребенком госпитализировали с коронавирусом

В инфекционную больницу госпитализировали маму с ребенком, прибывших из Соль-Илецка. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, их перевели из Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБ СМП).

«11 мая из обсервации «Семетей» скорая помощь доставила в ГКБ СМП ребенка с диагнозом острый энтероколит без обезвоживания, средней степени тяжести. Его по экстренным показаниям с матерью госпитализировали в отдельный бокс с отдельным выходом и входом (учитывая положительный результат у отца ребенка)», — отметили в штабе.

Первичные ПЦР-анализы у обоих отрицательные. Но повторные анализы показали положительный результат.

Накануне обоих перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.



«Все меры предосторожности соблюдены. Медицинский персонал (врач, две медсестры), которые оказывали помощь пациенту, работали в средствах индивидуальной защиты. Сотрудники Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели дезинфекцию помещений», — отметили в штабе.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировал коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших.