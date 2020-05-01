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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Первый день послаблений режима ЧП. Как изменился Бишкек

В Кыргызстане с сегодняшнего дня в районах и городах, где действует режим чрезвычайного положения, разрешили работать некоторым предприятиям. В правительстве отметили, что компании будут проверять на соблюдение санитарных норм. Их руководители при получении разрешения на запуск с 1 мая подписали соответствующее обязательство.

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Журналист 24.kg решил пройтись по столице и посмотреть, что изменилось в городе после некоторых послаблений для бизнеса и граждан.

Первое, что бросается в глаза, — увеличился поток машин. Транспорта в столице стало значительно больше еще и потому, что с сегодняшнего дня возобновили работу службы такси. Однако автомобилей без шашек тоже много.

На дорогах практически через каждые 300-500 метров дежурят сотрудники Патрульной службы милиции. Останавливают в основном водителей такси для проверки наличия пропусков, разрешающих передвижение по городу.

Отметим, что с 21.00 до 6.00 в Бишкеке и Оше действует комендантский час, вызвать такси через мобильные приложения не получится. Программа выдает соответствующее сообщение.

24.kg
Фото 24.kg. Вызвать такси во время комендантского часа невозможно

В столице продолжают патрулировать милиционеры — их стало больше, чем в апреле. Правда, маршрутный лист, документы и пропуск у пешеходов почему-то не проверяют. Видимо, сказываются послабления.

24.kg
Фото 24.kg. Правоохранители патрулируют город

На территории Бишкека все блокпосты убрали, на некоторых перекрестках бетонные блоки пока отодвинули к обочинам.

Заметим, что на въездах и выездах из города блокпосты все еще функционируют. Комендант столицы 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека». 

Салоны красоты, парикмахерские, станции технического обслуживания и вулканизации начали работать с сегодняшнего утра. Их включили в разрешенные виды деятельности с 1 мая как жизненно необходимые. Но больших очередей нет.

Некоторые машины, которые ездят по городу, занимаются доставкой товаров и продуктов. Есть авто, обслуживающие правоохранительные органы. Работают машины скорой помощи, сельхозтехника, осуществляются грузоперевозки.

Открылись и некоторые ломбарды, хотя по постановлению правительства им разрешено возобновить деятельность лишь с 21 мая. Клиентов принимают через окошко, при этом на дверях висят таблички «Закрыто».

Ранее в кабмине говорили, что порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов включает как штрафные, так и иные санкции. В правительстве напомнили, что за выявленные нарушения руководители предприятий и организаций будут нести персональную ответственность.

Открылись и некоторые точки по продаже стройматериалов, хотя им надлежит начать работать с 11 мая.  

Большого скопления машин и людей сегодня нет. Сказывается и праздничный день, когда большинство госорганов и учреждений закрыты. Но однозначно город начал оживать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151642/
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