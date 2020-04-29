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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане предприятия будут проверять на соблюдение санитарных норм

В Кыргызстане предприятия будут проверять на соблюдение санитарных норм. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, руководители предприятий, получающие разрешение на запуск с 1 мая, подпишут соответствующее обязательство.

«Все должны соблюдать санитарные нормы. Предприятия должны установить соответствующее оборудование, постелить коврики с дезинфицирующим средством, установить санитайзеры. Конечно, поголовно не сможем проверить, но выборочные проверки будут. Если руководитель какой-либо организации не выполнит требования Минздрава, он понесет ответственность», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151439/
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