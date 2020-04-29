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Общество

Техобслуживание автомобилей разрешили, потому что это жизненная необходимость

«Техническое обслуживание автомобилей включили в разрешенные виды деятельности с 1 мая, потому что это жизненная необходимость», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, часть транспорта работает на доставку. Есть авто, которые обслуживают правоохранительные органы. Работают машины скорой помощи, сельхозтехника, осуществляются грузоперевозки.

«Техобслуживание транспорта — первая необходимость, потому что авто нужно ремонтировать и обслуживать. То, что касается приобретения одежды, — это не первая необходимость. Нет крайней необходимости с 1 мая покупать одежду, поэтому мы ее сдвинули на 11 мая. Перед нами остается цель минимизировать передвижение людей. Чем больше мы открываем видов деятельности, тем больше перемещений и риск распространения инфекции», — заключил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151413/
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