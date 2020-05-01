В Бишкеке восемь блокпостов убрали и три переместили

Комендант Бишкека 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека». Об этом сообщила пресс-служба столичной комендатуры.
Отмечается, что блокпост на пересечении улицы Киргизской и МЧК переместили на пересечение улиц Саадаева и Киргизской, пост с бульвара Молодой Гвардии-МЧК также переместили на пересечение Молодой Гвардии — Саадаева. Пост на улице Осмонкула-МЧК перенесли на пересечение улицы Древесной и реки Аламедин.
Тем же приказом ликвидированы посты:
- пост УОБДД (село Маловодное);
- Объездная — улица Совхоз Фрунзе;
- село Пригородное (очистные сооружения);
- Объездная — село Маевка (кольцевая);
- Объездная — улица Киргизская;
- Объездная — улица Алма-Атинская;
- Пост УОБДД (Киргшелк);
- улица Чортекова — улица Жайыл Баатыра.
Заместителям коменданта и начальнику управления МЧС по городу Бишкеку поручено снять привлекаемых военнослужащих, сотрудников и привлеченных лиц с этих постов.