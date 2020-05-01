12:09
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке восемь блокпостов убрали и три переместили

Комендант Бишкека 30 апреля подписал приказ «О замене военнослужащих и оптимизации деятельности блокпостов (постов) на территории Бишкека». Об этом сообщила пресс-служба столичной комендатуры.

Отмечается, что блокпост на пересечении улицы Киргизской и МЧК переместили на пересечение улиц Саадаева и Киргизской, пост с бульвара Молодой Гвардии-МЧК также переместили на пересечение Молодой Гвардии — Саадаева. Пост на улице Осмонкула-МЧК перенесли на пересечение улицы Древесной и реки Аламедин.

Тем же приказом ликвидированы посты:

  • пост УОБДД (село Маловодное);
  • Объездная — улица Совхоз Фрунзе;
  • село Пригородное (очистные сооружения);
  • Объездная — село Маевка (кольцевая);
  • Объездная — улица Киргизская;
  • Объездная — улица Алма-Атинская;
  • Пост УОБДД (Киргшелк);
  • улица Чортекова — улица Жайыл Баатыра.

Заместителям коменданта и начальнику управления МЧС по городу Бишкеку поручено снять привлекаемых военнослужащих, сотрудников и привлеченных лиц с этих постов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151602/
просмотров: 1688
Версия для печати
Материалы по теме
Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс
В правительстве вновь просят кыргызстанцев потерпеть и меньше выходить на улицу
Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
В Кыргызстане часть объектов сможет возобновить деятельность в условиях ЧП
Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками
Отменить на время карантина коммунальные платежи просят президента кыргызстанцы
Комендант подобрел. Ездить на велосипедах можно, но недалеко
В комендатуре разъяснили задержание волонтеров на велосипедах
Зарплату госслужащим в Кыргызстане выплатят полностью
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
1 мая, пятница
12:06
Парикмахерские, такси. Какие предприятия начали работать в городе Ош с 1 мая Парикмахерские, такси. Какие предприятия начали работат...
11:57
Выходные не для всех. Отдельные госорганы и банки будут работать
11:41
Кыргызстан предлагает ЕАЭС выработать единые меры по сохранению экономики
11:34
Правительство копипаста. В соцсетях вновь уличили власти Кыргызстана в плагиате
11:20
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся