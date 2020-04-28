Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список

Разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, поэтапный порядок возобновления экономической деятельности составлен согласно выработанным критериям и в строгом соответствии с учетом его воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране.

С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера промышленности и производства:

энергетическая промышленность;

химическая и нефтегазовая промышленность;

машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;

горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;

текстильная и кожевенно-обувная промышленность;

мебельная промышленность;

производство строительных материалов

и другие виды промышленности и производства.

2. Сфера строительства:

объекты строительства;

подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;

сопутствующие работы и услуги.

3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;

вулканизация и балансировка шин;

мойка и химическая чистка.

4. Услуги частных и государственных нотариусов.

5. Сфера торговли:

интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;

оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);

оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;

магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.

6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).

7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более двух человек).

С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера финансовых и иных услуг:

микрофинансовые организации;

страховые компании;

агентства недвижимости;

туристические агентства.

2. Сфера бытового обслуживания населения:

сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

химическая чистка и клининг.

3. Сфера торговли:

магазины и рынки строительных материалов;

рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;

автосалоны, за исключением авторынков.

4. Сфера транспортных услуг:

общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.

С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Центры обслуживания населения (ЦОНы).

2. Сфера финансовых и иных услуг:

обменные пункты;

ломбарды.

3. Сфера бытового обслуживания населения:

ремонт обуви;

сборка и ремонт мебели.

4. Сфера торговли:

торговые центры;

вещевые рынки и магазины;

автомобильные рынки;

сопутствующие услуги.

5. Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.

6. Услуги частных семейных бань и SPA-центров.

Вместе с тем в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности. Порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов будет включать как штрафные, так и иные санкции.