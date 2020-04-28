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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список

Разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, поэтапный порядок возобновления экономической деятельности составлен согласно выработанным критериям и в строгом соответствии с учетом его воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране.

С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера промышленности и производства:

  • энергетическая промышленность;
  • химическая и нефтегазовая промышленность;
  • машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
  • горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
  • текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
  • мебельная промышленность;
  • производство строительных материалов

и другие виды промышленности и производства.

2. Сфера строительства:

  • объекты строительства;
  • подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
  • сопутствующие работы и услуги.

3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

  • техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
  • вулканизация и балансировка шин;
  • мойка и химическая чистка.

4. Услуги частных и государственных нотариусов.

5. Сфера торговли:

  • интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
  • оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);
  • оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;
  • магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.

6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).

7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более двух человек).

С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Сфера финансовых и иных услуг:

  • микрофинансовые организации;
  • страховые компании;
  • агентства недвижимости;
  • туристические агентства.

2. Сфера бытового обслуживания населения:

  • сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
  • ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
  • химическая чистка и клининг.

3. Сфера торговли:

  • магазины и рынки строительных материалов;
  • рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
  • рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
  • автосалоны, за исключением авторынков.

4. Сфера транспортных услуг:

  • общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.

С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:

1. Центры обслуживания населения (ЦОНы).

2. Сфера финансовых и иных услуг:

  • обменные пункты;
  • ломбарды.

3. Сфера бытового обслуживания населения:

  • ремонт обуви;
  • сборка и ремонт мебели.

4. Сфера торговли:

  • торговые центры;
  • вещевые рынки и магазины;
  • автомобильные рынки;
  • сопутствующие услуги.

5. Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.

6. Услуги частных семейных бань и SPA-центров.

Вместе с тем в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности. Порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов будет включать как штрафные, так и иные санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151373/
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