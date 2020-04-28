Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список

Разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, поэтапный порядок возобновления экономической деятельности составлен согласно выработанным критериям и в строгом соответствии с учетом его воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране.
С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Сфера промышленности и производства:
- энергетическая промышленность;
- химическая и нефтегазовая промышленность;
- машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
- горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
- текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
- мебельная промышленность;
- производство строительных материалов
и другие виды промышленности и производства.
2. Сфера строительства:
- объекты строительства;
- подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
- сопутствующие работы и услуги.
3. Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
- техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
- вулканизация и балансировка шин;
- мойка и химическая чистка.
4. Услуги частных и государственных нотариусов.
5. Сфера торговли:
- интернет-магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
- оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов);
- оптовая продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за исключением рынков;
- магазины автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок.
6. Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи).
7. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке не более двух человек).
С 11 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Сфера финансовых и иных услуг:
- микрофинансовые организации;
- страховые компании;
- агентства недвижимости;
- туристические агентства.
2. Сфера бытового обслуживания населения:
- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
- химическая чистка и клининг.
3. Сфера торговли:
- магазины и рынки строительных материалов;
- рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
- рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
- автосалоны, за исключением авторынков.
4. Сфера транспортных услуг:
- общественный транспорт, а именно пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением микроавтобусов.
С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность:
1. Центры обслуживания населения (ЦОНы).
2. Сфера финансовых и иных услуг:
- обменные пункты;
- ломбарды.
3. Сфера бытового обслуживания населения:
- ремонт обуви;
- сборка и ремонт мебели.
4. Сфера торговли:
- торговые центры;
- вещевые рынки и магазины;
- автомобильные рынки;
- сопутствующие услуги.
5. Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.
6. Услуги частных семейных бань и SPA-центров.
Вместе с тем в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности. Порядок возобновления деятельности в экономической сфере на каждом из этапов будет включать как штрафные, так и иные санкции.