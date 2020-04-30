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Общество

Каныбека Осмоналиева оставили под стражей до 3 июля

Экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 3 июля. Об этом сообщил его адвокат Акин Токталиев.

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По его словам, такое решение принял следственный судья Первомайского районного суда Чынгыз Бердимуратов.

«Каныбек Осмоналиев был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ, где по сей день не проводится никаких следственных действий. Ему инкриминируют, что 2 марта во время мирного митинга на площади Ала-Тоо он якобы организовал массовые беспорядки и пытался насильственно захватить государственную власть. Конституция гласит, что каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, мысли, свободу слова и печати. На акции протеста пришедшие критиковали действующую власть», — сказал Акин Токталиев.

Акина Токталиева
Фото Акина Токталиева. Каныбек Осмоналиев в зале суда

Адвокат отметил, что защита намерена обжаловать постановление суда в вышестоящей инстанции, однако не питает надежду на справедливое решение.

Напомним, после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151475/
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