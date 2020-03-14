Адвокаты обжаловали арест экс-депутата Каныбека Осмоналиева

Адвокаты обжаловали меру пресечения экс-депутату парламента Каныбеку Осмоналиеву, которого подозревают в покушении на насильственный захват власти. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шарабидин Токтосунов.

Читайте по теме Один из арестованных на митинге за Садыра Жапарова — психически больной человек

По его словам, защита также обжаловала решение об аресте экс-судьи Анар Дубанаевой.

«Постановление о мере пресечения в виде ареста незаконно и необоснованно. Личность подозреваемых установлена, они имеют постоянное место проживание, от следствия не намерены скрываться. Кроме того, никакого преступления Каныбек Осмоналиев и Анар Дубанаева не совершали. В их действиях нет состава преступления», — сказал Шарабидин Токтосунов.

Напомним, после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.