После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти

Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что бывший парламентарий и участник митинга водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«По результатам проводимых следственных действий будет решен вопрос о вручении уведомления по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное производство по делу продолжается», — сообщили редакции.

Брата Садыра Жапарова и активиста Амангельды Артыкова отпустили.

Напомним, вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали.