10:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти

Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Читайте по теме
После митинга: минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, без инцидентов

Уточняется, что бывший парламентарий и участник митинга водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«По результатам проводимых следственных действий будет решен вопрос о вручении уведомления по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное производство по делу продолжается», — сообщили редакции.

Брата Садыра Жапарова и активиста Амангельды Артыкова отпустили.

Напомним, вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145312/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека
В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова
После митинга в поддержку Садыра Жапарова в милицию доставлены около 60 человек
Мэрия Бишкека обратится в суд, чтобы запретить митинги в столице
Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами
С площади Ала-Тоо вывезли около тонны мусора
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
В Национальный госпиталь обратилась девушка. В нее попала резиновая пуля
Организаторы митинга должны возместить ущерб
Разгон митинга сторонников Садыра Жапарова. Один милиционер получил травму
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
3 марта, вторник
10:13
После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после установления личности После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после ус...
10:13
Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека
10:01
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
10:00
Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...
09:58
В Кыргызстане отмечается День государственного флага