Митинг сторонников Садыра Жапарова. Организаторы призывают участников к порядку

В Бишкеке на площади Ала-Тоо собираются сторонники экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Организаторы акции протеста просят собравшихся не нарушать общественный порядок.

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«Среди нас есть сотрудники правоохранительных органов. Просим не нарушать общественный порядок. Кроме того, просим не мусорить, не вступать в конфликт с правоохранителями, а также не поддаваться на провокации», — призывают организаторы.

К 11.40 в центре столицы собралось около 500 человек.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Верховный суд КР сократил срок заключения Садыру Жапарову, осудив его на десять лет лишения свободы.

В ноябре 2019 года экс-депутат подал главе государства прошение о помиловании.