12:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Митинг сторонников Садыра Жапарова. Организаторы призывают участников к порядку

В Бишкеке на площади Ала-Тоо собираются сторонники экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Организаторы акции протеста просят собравшихся не нарушать общественный порядок.

Читайте по теме
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас

«Среди нас есть сотрудники правоохранительных органов. Просим не нарушать общественный порядок. Кроме того, просим не мусорить, не вступать в конфликт с правоохранителями, а также не поддаваться на провокации», — призывают организаторы.

К 11.40 в центре столицы собралось около 500 человек.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Верховный суд КР сократил срок заключения Садыру Жапарову, осудив его на десять лет лишения свободы.

В ноябре 2019 года экс-депутат подал главе государства прошение о помиловании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145181/
просмотров: 810
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Митинг сторонников Садыра Жапарова. На площади собралось более 100 человек
Садыр Жапаров попросил своих сторонников не выходить на митинг
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом
#БишкекСмог 2.0. Активисты провели акцию и потребовали конкретных мер от властей
Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Семь акций протеста, после которых инвесторы прекратили работу в Кыргызстане
Прослушка в офисе сторонников Садыра Жапарова. По факту возбудили дело
В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство
Популярные новости
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
У&nbsp;кыргызстанца с&nbsp;круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
2 марта, понедельник
12:10
Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусоропер...
11:49
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Организаторы призывают участников к порядку
11:39
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
11:36
В конце 2020 года в Бишкеке запустят завод по переработке мусора
11:32
Каныбек Калмурзаев: Нет смысла отдавать прибыльный «Манас» инвесторам