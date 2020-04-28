Красивые обещания. Почему Бишкек может остаться без автобусов

Бишкеку необходимо 700-800 новых автобусов, чтобы полностью покрыть потребность города в общественном транспорте. Об этом столичные власти заявляли не раз. В этом году мэрия запланировала приобрести 100 ав тобусов. Но вполне вероятно, что мы их не дождемся.

Три поставки за 12 лет

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Сегодня городской автопарк в большей степени состоит из автобусов, которые закупили в 2008 году, в бытность мэром Наримана Тюлеева. Ту партию до сих пор называют «тюлеевской». Но покупка впоследствии обернулась скандалом: бывшего мэра и ряд чиновников муниципалитета обвинили в коррупции. Генпрокуратура посчитала, что Нариман Тюлеев купил автобусы по завышенной цене. В 2013 году его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срок до трех лет. 7 мая 2016 года он вышел на свободу по амнистии. Избежать полного наказания ему помогли и родственники, возместив государству ущерб.

В 2016 году Урумчи подарил Бишкеку десять новых автобусов в рамках программы сотрудничества и развития дружественных связей. Они работают на газе и курсируют по маршруту № 42.

Последняя партия — 60 автобусов — прибыла в Бишкек в апреле 2019-го. Обошлись они столичной казне в $71,8 тысячи каждый.

Средства на них были выделены еще в 2018 году, когда муниципалитет возглавлял Албек Ибраимов. Но в середине года его сместили с должности, и процесс приобретения затянулся. В итоге мэрия столицы объявила тендер только в конце года. Депутаты Бишкекского горкенеша тогда опасались, что конкурс вообще может не состояться и деньги «сгорят».

Лизинг, ценные бумаги, бюджет

Весь прошлый год в муниципалитете занимались внедрением электронного билетирования, разработкой единой транспортной политики в организации качественной перевозки пассажиров, а также поиском средств для покупки новой техники. Даже предусмотрели варианты приобретения автобусов в лизинг, за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, привлечения финансов из других источников. Депутаты горкенеша эти идеи одобрили, приняв соответствующее постановление.

Но уже в начале года стало известно, что 100 автобусов мэрия купит за бюджетные средства. На покупку заложили 650 миллионов сомов.

В феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило конкурс. Среди требований: автобусы должны быть 2020 года выпуска, вместимостью более 70 человек, полунизкопольными и низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

«В состав тендерной комиссии вошли специалисты нашего предприятия, троллейбусного управления, городского транспорта, муниципального имущества, Кыргызского технического университета. Мы старались включить именно технарей, чтобы учесть все нюансы», — отметил руководитель БПАТП Нурлан Койчубаков.

С итогами согласились не все

По его словам, конкурс проводился двухэтапным методом. Такой порядок подразумевает, что на первом этапе конкурсные заявки оцениваются на соответствие квалификации и техническим требованиям закупающей организации, на втором — по предложенной цене. О своей готовности поставить автобусы заявили семь компаний, большинство из них — китайские.

«Такой метод мы выбрали специально, чтобы над нами не висела цена. На первом мы смотрели, прибыльная ли компания, нет долгов, нет ли судебных разбирательств и так далее. Стоимость автобусов, которую предлагают участники, мы увидели только на втором этапе», — сказал он.

Победителем определи компанию Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч, или 597 миллионов 707 тысяч 100 сомов.

По словам Нурлана Койчубакова, техника этой компании уже ездит в Бишкеке — те 10 автобусов, поставленные в 2016 году. Китайская корпорация Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, чьи автобусы пополнили столичный автопарк в прошлом году, тоже принимала участие, но предложила более высокую цену и поэтому в конкурсе не выиграла.

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Но с выбором тендерной комиссии не согласился один из участников — китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD. 30 марта она подала заявление в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Она не согласна с тем, что их заявку отклонили из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией.

Автобусов нет и не будет?

Председатель комиссии по рассмотрению жалобы Гульсара Атанова сообщила 24.kg, что разбирательство приостановлено. По ее словам, комиссия проводила видеоконференцию с участием сторон, после которой остались вопросы. Она не уточнила, какие именно, сославшись на требования законодательства. Но отметила, что рассмотреть их нужно именно на очном заседании.

«Так как сейчас провести очное заседание нет возможности, обратились в департамент госзакупок с просьбой приостановить закупку. Он имеет право это сделать в соответствии с нормативно-правовыми актами», — объяснила она.

Закупка очень большая, мы должны тщательно подойти, чтобы все соответствовало законодательству. Гульсара Атанова

Пока же решения комиссии нет, мэрия Бишкека не может двигаться дальше и заключать договор с победителем. И вполне возможно, что горожане могут и не увидеть новенькие автобусы в этом году. По словам Нурлана Койчубакова, на поставку техники потребуется не менее пяти месяцев.

«Заводы сейчас работают только под заказ, потому что необходимо учитывать требования заказчика», — отметил он.

В Бишкекском автопарке на балансе стоит более 470 автобусов, но только 190 из них находятся в технически исправном состоянии.

Еще 142 единицы подлежат списанию. И это число лишь будет увеличиваться за счет тех самых «тюлеевских» автобусов, которые уже выработали свой срок эксплуатации.