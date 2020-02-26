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Общество

Мэрия Бишкека объявила тендер на приобретение 100 автобусов

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы объявило тендер на приобретение 100 автобусов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели предприятие планирует потратить 650 миллионов сомов.

Уточняется, что в стоимость должны быть включены запасные части, оборудование для ремонта и обслуживания из расчета не менее 2 процентов от стоимости одной единицы автобуса, а также все расходы, связанные с доставкой, в том числе транспортные.

Поставщик должен будет предоставить гарантийный срок на автобусы — не менее двух лет, или 200 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Отметим, что муниципалитет Бишкека также планирует приобрести 350 электробусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144796/
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