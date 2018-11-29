23:21
USD 69.85
EUR 78.82
RUB 1.04
Общество

Если мэрия Бишкека не успеет купить автобусы до конца года, деньги сгорят

Если мэрия Бишкека не успеет купить автобусы до конца года, деньги сгорят и в бюджет 2019 года не будут заложены. Об этом 24.kg сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Сейдахмат Исмаилов.

По его словам, в бюджет 2018-го заложили на покупку автобусов 383 миллиона сомов. Однако мэрия столицы объявила тендер в конце года. «Целый год деньги не работали. Это очень обидно, когда у нас большая нехватка финансов. Элементарно в школах не хватает учебников, а мы не смогли такую сумму освоить», — сказал Сейдахмат Исмаилов.

Если не успеем купить автобусы, будет провал.

Сейдахмат Исмаилов

Он добавил, что если городские власти не успеют провести тендер или он по каким-то причинам не состоится либо до конца года не переведут поставщику 10 процентов, деньги на следующий год не перейдут.

«Процесс затянулся из-за смены руководства муниципалитета и городских структур. Но это не оправдание. Бишкек нуждается в новых автобусах. Нынешних не хватает растущему городу», — пояснил Сейдахмат Исмаилов.

Народный избранник далек от мысли, что мэрия намеренно тянула с покупкой автобусов, чтобы в спешке приобрести их у одной компании.

Напомним, что столичный муниципалитет намерен купить 60 автобусов на газе за 382,5 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека вновь заявляет о необходимости увеличения общественного транспорта
Новые автобусы для Бишкека покупают, лоббируя «Газпром»
Более 382 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на покупку автобусов
Мэрия Бишкека объявила тендер на закупку автобусов на газе
Невозможно уехать. В мэрии Бишкека уверяют, что на линии вышел весь транспорт
За проезд до Юго-Западного кладбища водители автобусов незаконно берут 10 сомов
Автобусы в Бишкеке будут закупать по новым требованиям — распоряжение мэра
Голосовое оповещение об остановках в транспорте Бишкека заработает в октябре
В Бишкеке водитель автобуса № 35 во время движения разговаривал по телефону
Увеличить количество автобусов на маршруте № 18 просят бишкекчане
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Бизнес
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»