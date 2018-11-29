Если мэрия Бишкека не успеет купить автобусы до конца года, деньги сгорят и в бюджет 2019 года не будут заложены. Об этом 24.kg сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Сейдахмат Исмаилов.
По его словам, в бюджет 2018-го заложили на покупку автобусов 383 миллиона сомов. Однако мэрия столицы объявила тендер в конце года. «Целый год деньги не работали. Это очень обидно, когда у нас большая нехватка финансов. Элементарно в школах не хватает учебников, а мы не смогли такую сумму освоить», — сказал Сейдахмат Исмаилов.
Если не успеем купить автобусы, будет провал.Сейдахмат Исмаилов
Он добавил, что если городские власти не успеют провести тендер или он по каким-то причинам не состоится либо до конца года не переведут поставщику 10 процентов, деньги на следующий год не перейдут.
«Процесс затянулся из-за смены руководства муниципалитета и городских структур. Но это не оправдание. Бишкек нуждается в новых автобусах. Нынешних не хватает растущему городу», — пояснил Сейдахмат Исмаилов.
Народный избранник далек от мысли, что мэрия намеренно тянула с покупкой автобусов, чтобы в спешке приобрести их у одной компании.
Напомним, что столичный муниципалитет намерен купить 60 автобусов на газе за 382,5 миллиона сомов.