Если мэрия Бишкека не успеет купить автобусы до конца года, деньги сгорят и в бюджет 2019 года не будут заложены. Об этом 24.kg сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Сейдахмат Исмаилов.

По его словам, в бюджет 2018-го заложили на покупку автобусов 383 миллиона сомов. Однако мэрия столицы объявила тендер в конце года. «Целый год деньги не работали. Это очень обидно, когда у нас большая нехватка финансов. Элементарно в школах не хватает учебников, а мы не смогли такую сумму освоить», — сказал Сейдахмат Исмаилов.

Если не успеем купить автобусы, будет провал. Сейдахмат Исмаилов

Он добавил, что если городские власти не успеют провести тендер или он по каким-то причинам не состоится либо до конца года не переведут поставщику 10 процентов, деньги на следующий год не перейдут.

«Процесс затянулся из-за смены руководства муниципалитета и городских структур. Но это не оправдание. Бишкек нуждается в новых автобусах. Нынешних не хватает растущему городу», — пояснил Сейдахмат Исмаилов.

Народный избранник далек от мысли, что мэрия намеренно тянула с покупкой автобусов, чтобы в спешке приобрести их у одной компании.

Напомним, что столичный муниципалитет намерен купить 60 автобусов на газе за 382,5 миллиона сомов.