Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но убитые маршрутки

Накануне депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов предложил ежегодно повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Иначе мы рискуем, по его мнению, оказаться без него вовсе — цены на ГСМ, запчасти растут, а тарифы остаются неизменными.

ИА «24.kg» разобралось, действительно ли у нас самые низкие цены на проезд и сколько тратится денег на обновление муниципального транспорта.

Как повышали тарифы

Разговоры, что в Бишкеке срочно нужно повысить тарифы на проезд в общественном транспорте возникают каждый год. Каждый год чиновники предлагают увеличить цену за проезд в муниципальном транспорте на 50 процентов — с 8 до 12 сомов. И всегда причины называются одни и те же — дорогое топливо и большие расходы.

В 2014 году водители бусов устроили забастовку. Они требовали повышения платы за проезд и отмены штрафа в три тысячи сомов за стоящих пассажиров. В преддверии Орозо айта маршрутки по всему городу просто не вышли на линии.

Водители были уверены, что цены на проезд повысят уже с 1 августа 2014 года. Однако депутаты Бишкекского горкенеша в это время были в отпусках и рассматривать вопрос не собирались. Так все и осталось. Ну, кроме того, что гаишники перестали обращать внимание на переполненные бусики.

В 2012 году по той же причине частные извозчики требовали повышения платы за проезд. И методы были идентичные. Тогда горожанам обещали, что за 10 сомов их будет ждать комфортный транспорт. Ситуация не изменилась до сих пор.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Бишкеке повышали в мае 2012 года. Тогда цена за проезд в маршрутке выросла с 8 до 10 сомов днем и с 10 до 12 сомов после 21.00. Проезд в троллейбусах подорожал с 5 до 8 сомов, а в автобусах — с 6 до 8 сомов.

Где автобус и троллейбус дороже

Власти столицы неоднократно заявляли, что стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека в разы ниже, чем в соседних странах. Отсюда, дескать, и все проблемы. Муниципальный транспорт просто не может жить на зарабатываемые деньги. Мэрия Бишкека ежегодно дотирует муниципальный транспорт примерно на 230 миллионов сомов.

А теперь сравним расходы на транспорт со средней номинальной зарплатой в этих городах. Чтобы легче было ориентироваться, мы перевели все цены в кыргызские сомы. Средняя зарплата в Бишкеке составляет 18,5 тысячи сомов, в Алматы — 38,4 тысячи сомов, Ташкенте — 22,8 тысячи сомов, Москве — 75,3 тысячи сомов и Душанбе — 12,3 тысячи сомов.

Каждый месяц бишкекчане тратят, в среднем, на проезд в общественном транспорте 2,5 процента от своей зарплаты.

Чуть больше — 0,48 процента зарплаты — обходятся поездки в автобусах и маршрутках Душанбе. В остальных городах расходы гораздо выше. В Ташкенте за проезд придется отдать 2,1 процента, в Алматы — 4 процента и Москве — 4,2 процента.

Как обновляли транспорт Бишкека

В этом году правительство ожидает получить 356 новых автобусов для Бишкека. Средства будут кредитные — 3,5 миллиарда сомов. Ожидается, что стоимость одного автобуса составит $143 тысячи. Для этого власти страны планировали выпустить государственные ценные бумаги.

В прошлом году в столице запущен новый маршрут — № 35. Его отличие в том, что на нем работают частные автобусы. Инвестор из Китая закупил 12 машин. Мэрия обеспечила перевозчику льготы, лишь бы маршрут не закрылся.

В 2016 году Урумчи подарил Бишкеку десять новых автобусов в рамках программы сотрудничества и развития дружественных связей. Автобусы работают на газе и курсируют по маршруту № 42.

В 2013 году на первый транш кредита ЕБРР закуплено около 80 новых троллейбусов. В 2015-м депутаты одобрили получение второго транша льготного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 7,9 миллиона. По данным мэрии, это позволит закупить до 50 новых троллейбусов.

Самым большим скандалом обернулась покупка 200 автобусов в 2008 году. Тогда градоначальником был Нариман Тюлеев. В итоге его и бывшего директора Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Медета Кожебергенова, бывшего вице-мэра Валерия Корниенко, начальника управления муниципальной собственности Руслана Бейшенбаева и и.о. директора МП «Тазалык» Бакыта Сыдыкова обвинили в коррупции. Генпрокуратура посчитала, что Нариман Тюлеев купил автобусы по завышенной цене.

Сначала Наримана Тюлеева обвиняли в незаконном присвоении $1 миллиона 412 тысяч. Позже сумма ущерба выросла еще на 104 миллиона сомов.

Наримана Тюлеева в 2013 году приговорили к 11 годам лишения свободы. Позже он возместил ущерб в сумме более 60 миллионов сомов и к нему применили две амнистии. Экс-градоначальник вышел на свободу 7 мая 2016 года.