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Общество

Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но убитые маршрутки

Фото ИА «24.kg». Состояние общественного транспорта Бишкека далеко даже от нормального

Накануне депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов предложил ежегодно повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Иначе мы рискуем, по его мнению, оказаться без него вовсе — цены на ГСМ, запчасти растут, а тарифы остаются неизменными.

ИА «24.kg» разобралось, действительно ли у нас самые низкие цены на проезд и сколько тратится денег на обновление муниципального транспорта.

Как повышали тарифы

Разговоры, что в Бишкеке срочно нужно повысить тарифы на проезд в общественном транспорте возникают каждый год. Каждый год чиновники предлагают увеличить цену за проезд в муниципальном транспорте на 50 процентов — с 8 до 12 сомов. И всегда причины называются одни и те же — дорогое топливо и большие расходы.

В 2014 году водители бусов устроили забастовку. Они требовали повышения платы за проезд и отмены штрафа в три тысячи сомов за стоящих пассажиров. В преддверии Орозо айта маршрутки по всему городу просто не вышли на линии.

Водители были уверены, что цены на проезд повысят уже с 1 августа 2014 года. Однако депутаты Бишкекского горкенеша в это время были в отпусках и рассматривать вопрос не собирались. Так все и осталось. Ну, кроме того, что гаишники перестали обращать внимание на переполненные бусики.

В 2012 году по той же причине частные извозчики требовали повышения платы за проезд. И методы были идентичные. Тогда горожанам обещали, что за 10 сомов их будет ждать комфортный транспорт. Ситуация не изменилась до сих пор.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Бишкеке повышали в мае 2012 года. Тогда цена за проезд в маршрутке выросла с 8 до 10 сомов днем и с 10 до 12 сомов после 21.00. Проезд в троллейбусах подорожал с 5 до 8 сомов, а в автобусах — с 6 до 8 сомов.

Где автобус и троллейбус дороже

Власти столицы неоднократно заявляли, что стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека в разы ниже, чем в соседних странах. Отсюда, дескать, и все проблемы. Муниципальный транспорт просто не может жить на зарабатываемые деньги. Мэрия Бишкека ежегодно дотирует муниципальный транспорт примерно на 230 миллионов сомов.

А теперь сравним расходы на транспорт со средней номинальной зарплатой в этих городах. Чтобы легче было ориентироваться, мы перевели все цены в кыргызские сомы. Средняя зарплата в Бишкеке составляет 18,5 тысячи сомов, в Алматы — 38,4 тысячи сомов, Ташкенте — 22,8 тысячи сомов, Москве — 75,3 тысячи сомов и Душанбе — 12,3 тысячи сомов.

Каждый месяц бишкекчане тратят, в среднем, на проезд в общественном транспорте 2,5 процента от своей зарплаты.

Чуть больше — 0,48 процента зарплаты — обходятся поездки в автобусах и маршрутках Душанбе. В остальных городах расходы гораздо выше. В Ташкенте за проезд придется отдать 2,1 процента, в Алматы — 4 процента и Москве — 4,2 процента.

Как обновляли транспорт Бишкека

В этом году правительство ожидает получить 356 новых автобусов для Бишкека. Средства будут кредитные — 3,5 миллиарда сомов. Ожидается, что стоимость одного автобуса составит $143 тысячи. Для этого власти страны планировали выпустить государственные ценные бумаги.

В прошлом году в столице запущен новый маршрут — № 35. Его отличие в том, что на нем работают частные автобусы. Инвестор из Китая закупил 12 машин. Мэрия обеспечила перевозчику льготы, лишь бы маршрут не закрылся.

В 2016 году Урумчи подарил Бишкеку десять новых автобусов в рамках программы сотрудничества и развития дружественных связей. Автобусы работают на газе и курсируют по маршруту № 42.

В 2013 году на первый транш кредита ЕБРР закуплено около 80 новых троллейбусов. В 2015-м депутаты одобрили получение второго транша льготного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 7,9 миллиона. По данным мэрии, это позволит закупить до 50 новых троллейбусов.

Самым большим скандалом обернулась покупка 200 автобусов в 2008 году. Тогда градоначальником был Нариман Тюлеев. В итоге его и бывшего директора Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Медета Кожебергенова, бывшего вице-мэра Валерия Корниенко, начальника управления муниципальной собственности Руслана Бейшенбаева и и.о. директора МП «Тазалык» Бакыта Сыдыкова обвинили в коррупции. Генпрокуратура посчитала, что Нариман Тюлеев купил автобусы по завышенной цене.

Сначала Наримана Тюлеева обвиняли в незаконном присвоении $1 миллиона 412 тысяч. Позже сумма ущерба выросла еще на 104 миллиона сомов.

Наримана Тюлеева в 2013 году приговорили к 11 годам лишения свободы. Позже он возместил ущерб в сумме более 60 миллионов сомов и к нему применили две амнистии. Экс-градоначальник вышел на свободу 7 мая 2016 года. 

Надо ли повышать тарифы на проезд в общественном транспорте?

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