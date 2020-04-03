Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек разместили в хостеле. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, в Генконсульстве кыргызстанцам пояснили — за счет государства они смогут жить только семь суток. Далее тот, кто решит остаться, платит за хостел из своего кармана. «Но у людей денег на это нет. Мы же не планировали оставаться в Новосибирске. В диппредставительстве нам так и не разъяснили, когда мы сможем вернуться в Бишкек», — сказала Ирина Степкичева и добавила, что их разместили по разным приютам.

Отметим, что 1 апреля на внеочередном заседании парламента депутат Таалайбек Масабиров потребовал срочно отправить борт в Новосибирск.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину. Однако до сих пор этого не сделано.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.