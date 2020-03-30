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Общество

Вице-премьер-министр пообещал вернуть всех кыргызстанцев на родину

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов пообещал вернуть всех граждан Кыргызстана, застрявших в других странах, на родину. Об этом он заявил на брифинге.

По словам чиновника, КР не бросает соотечественников. В первую очередь привезут людей из России, у кого на руках есть приобретенные авиабилеты. Ранее пассажиры, застрявшие в аэропорту Новосибирска, жаловались, что не могут вернуться домой.

По их словам, в генконсульстве им сказали, что в стране не хватает тест-систем на определение коронавируса и мест в обсервациях.  Вице-премьер заверил, что данные не соответствуют действительности. 

Отметим, что 29 марта в республику прибыли 402 пассажира чартерными рейсами из Москвы.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148524/
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