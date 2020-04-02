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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На сегодня контактными с больными коронавирусом являются 1,9 тысячи человек

На сегодня контактными с больными коронавирусом признаны 1 тысяча 928 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, контактными лицами первой группы (ближайшие родственники) являются 478 человек, второй категории — 1 тысяча 450. В обсервациях находятся 1 тысяча 708 человек.

«За сутки мы провели 1 тысячу 8 исследований. Всего их 9 тысяч 618», — подчеркнул Касымбек Мамбетов.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148871/
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