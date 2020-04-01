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Власть

В парламенте предлагают срочно отправить самолет в Новосибирск за кыргызстанцами

Более 200 граждан Кыргызстана находятся в трудном положении в аэропорту Новосибирска. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таалайбек Масабиров.

По его словам, в Новосибирск приехали кыргызстанцы из других регионов России, чтобы улететь на родину.

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«В городе все закрыто, наши граждане оказались в трудной ситуации. Представители диаспоры просят быстрее решить вопрос. Им обещали самолет 5 апреля, но надо сегодня отправить самолет», — сказал Таалайбек Масабиров.

Депутат Улукбек Ормонов отметил, что у всех ожидающих рейс в Новосибирске есть авиабилеты.

«Если разрешат, авиакомпания готова сама привезти их», — сообщил он.

Ранее, отметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148745/
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