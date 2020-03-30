Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. В трех городах, в том числе в столице, а также в трех районах ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
В Бишкеке ограничено движение транспорта и граждан, даже пешие прогулки строго до аптеки, магазина, больницы и обратно домой. Такое решение принял комендант города Алмаз Орозалиев. Центр столицы наглухо перекрыт блокпостами, передвигаться там можно строго по пропускам.
24.kg решило выяснить, что происходит в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.
В центре столицы граждан на улице значительно меньше. Если не знать, что в городе ввели режим ЧП, можно подумать, что сегодня обычное воскресенье, когда людей и автомобилей на улице практически нет.
Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» приводят в порядок околодорожные клумбы с цветами.
Улицы усиленно патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Пешеходов останавливают практические каждые 5-10 километров, проверяют документы, пропуск или маршрутный лист.
С сегодняшнего дня еще 410 человек задействовали в патрулировании улиц.
Непривычно видеть и отключенные табло пунктов обмена валют на Моссовете — ни одна точка не работает.
На дорогах ездят те машины, у которых есть специальные пропуска, — в основном это представители продовольственных, фармацевтических компаний и волонтеры, доставляющие продукты и лекарства одиноким пожилым и людям с инвалидностью.
Часто можно встретить кареты скорой помощи и машины патрульной милиции. Часть граждан пересела на электрические самокаты.
В основном граждане толпятся в отделе весовых круп и овощей. Многие супермаркеты прекратили производство собственной продукции: витрины с салатами, первыми и вторыми блюдами, а также выпечкой опустели. В холодильниках нет сэндвичей и тортов.
Отметим, что режимы ЧП и ЧС в Кыргызстане могут снять при «оздоровлении» обстановки. В частности, ограничения могут отменить, когда находящиеся на домашнем карантине граждане перестанут контактировать с окружающими.
Режим ЧП и комендантский час введены в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Ноокатской и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области.