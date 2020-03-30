Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. В трех городах, в том числе в столице, а также в трех районах ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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В Бишкеке ограничено движение транспорта и граждан, даже пешие прогулки строго до аптеки, магазина, больницы и обратно домой. Такое решение принял комендант города Алмаз Орозалиев. Центр столицы наглухо перекрыт блокпостами, передвигаться там можно строго по пропускам.

24.kg решило выяснить, что происходит в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.

В центре столицы граждан на улице значительно меньше. Если не знать, что в городе ввели режим ЧП, можно подумать, что сегодня обычное воскресенье, когда людей и автомобилей на улице практически нет.

Пользуясь случаем, городские службы решили облагородить внешний вид столицы. Линии разметки по проспекту Чуй совсем «свежие», видно, что нанесены недавно.

Фото 24.kg. По проспекту Чуй обновили дорожную разметку

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» приводят в порядок околодорожные клумбы с цветами.

Фото 24.kg. Сотрудники «Бишкекзеленхоза» продолжают работать

Улицы усиленно патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Пешеходов останавливают практические каждые 5-10 километров, проверяют документы, пропуск или маршрутный лист.

С сегодняшнего дня еще 410 человек задействовали в патрулировании улиц.

Фото 24.kg. Сотрудники правоохранительных органов патрулируют город

Непривычно видеть и отключенные табло пунктов обмена валют на Моссовете — ни одна точка не работает.

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На дорогах ездят те машины, у которых есть специальные пропуска, — в основном это представители продовольственных, фармацевтических компаний и волонтеры, доставляющие продукты и лекарства одиноким пожилым и людям с инвалидностью.

Часто можно встретить кареты скорой помощи и машины патрульной милиции. Часть граждан пересела на электрические самокаты.

Немноголюдно сегодня и в супермаркетах. На кассах при входе в маркеты висят объявления о том, что покупатели должны соблюдать дистанцию в 2 метра. Однако мало кто следует рекомендации.

Фото 24.kg. Дистанцию в 2 метра покупатели в маркетах не соблюдают

В основном граждане толпятся в отделе весовых круп и овощей. Многие супермаркеты прекратили производство собственной продукции: витрины с салатами, первыми и вторыми блюдами, а также выпечкой опустели. В холодильниках нет сэндвичей и тортов.

Отметим, что режимы ЧП и ЧС в Кыргызстане могут снять при «оздоровлении» обстановки. В частности, ограничения могут отменить, когда находящиеся на домашнем карантине граждане перестанут контактировать с окружающими.

Режим ЧП и комендантский час введены в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Ноокатской и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области.