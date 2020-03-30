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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от коронавируса

В Джалал-Абадской области есть первые выздоровевшие от коронавируса. Информацию об этом 24.kg подтвердил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, прежде чем выписать пациентов, их состояние должна оценить медкомиссия.

«Перед выпиской пациентов осмотрят эпидемиолог, вирусолог и инфекционист. По предварительным данным, больных должны выписать сегодня», — сказал Мадамин Каратаев.

Количество выздоровевших пациентов чиновник указывать не стал.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148486/
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