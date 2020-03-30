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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве рассказали, в каком случае будут сняты режимы ЧС и ЧП

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев назвали два условия, при которых могут быть сняты режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

По его словам, режимы могут снять при «оздоровлении» обстановки. В частности, ограничения могут отменить, когда находящиеся на домашнем карантине перестанут контактировать с окружающими.

«Когда граждане, которые размещены на домашний карантин, исключат контакты и общение с новыми людьми, когда распространение контактных лиц уменьшится или не будет, то режимы ЧС и ЧП будут сняты», — отметил Кубатбек Боронов.

В свою очередь Космосбек Чолпонбаев сказал, что ограничения снимут при уменьшении количества вновь выявленных случаев.

«Мы смотрим на опыт Китая. На сегодня у них всего 300 новых случаев, то есть идут стабилизация и снижение числа больных. Если у нас сейчас пойдет уменьшение регистрации новых случаев, то можно будет говорить, что внутренне распространение уменьшается. Тогда будет приниматься решение о снятии ЧП и ЧС», — заключил глава Минздрава.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148522/
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