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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. За людьми на карантине наблюдать будут тщательнее

Не все граждане понимают серьезность ситуации с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, несмотря на просьбы правительства, люди продолжают ходить по улицам без надобности.

«С сегодняшнего дня еще 410 человек будут задействованы в патрулировании улиц. Специальные службы будут наблюдать за теми, кто находится на домашнем карантине. Лица, нарушившие карантин, будут отвечать в соответствии с законом», — сказал Кубатбек Боронов.

Он объяснил, что в условиях режима ЧП права государства увеличиваются, а права граждан уменьшаются.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148515/
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